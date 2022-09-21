Путин проявил крайнее неуважение к главам Китая и Турции, призывавшим его к дипломатии — Кулеба 21 сентября, 16:54 Во время саммита ШОС Владимир Путин уверял, что якобы хочет «мира» (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/REUTERS)

Министр иостранных дел Дмитрий Кулеба назвал объявление главой Кремля Владимиром Путина мобилизации в РФ проявлением «крайнего неуважения» к странам, призывавшим его к диалогу с Украиной.

Об этом он написал в среду, 21 сентября, у себя в Twitter.

По словам главы МИД, в первую очередь речь идет о председателе КНР Си Цзиньпине, президенте Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и премьере Индии Нарендре Моди, которых российский диктатор уверял во время саммита ШОС в Самарканде, что якобы стремится к миру, но Украина не идет на переговоры.

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«Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, которые призвали к дипломатии и прекращению войны России с Украиной. Он хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой у него нет шансов победить», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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