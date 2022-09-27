Если появится необходимость. Подоляк объяснил, от чего будет зависеть проведение дополнительной мобилизации в Украине 27 сентября, 12:56 Подоляк заявил, что Украина делает ставку на качество подготовки украинских военных, а не на их количество (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Вопрос проведения дополнительной мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на поле боя, а также от эффекта мобилизации в России, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации идет в России. Что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край. Как эта масса себя проявит. И уже именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны», — сказал он, пишет УП.

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По словам Подоляка, важно делать ставку на подготовку именно качественных военных спецов, что существенно важнее в современной войне.

«В отличие от россиян, которые будут опять же отправлять на поле боя массу неподготовленного резерва, чтобы показать количество, для нас гораздо важнее иметь качественно подготовленных спецов. Потому что это война не стрелкового типа, а тяжелой артиллерии, сложной техники, специального программного обеспечения. Поэтому сегодня важно иметь именно спецов, чем мы и занимаемся вместе с партнерами. Качество, а не количество», — пояснил он.

Советник главы ОПУ также подчеркнул, что Украина практически с первых дней активно формировала свои резервы, структурировала через ТРО свои кадровые возможности и активно договаривалась о тренинговых центрах.

Подоляк уточнил, что война — это постоянный процесс уточнений, оперативно-тактических изменений, дополнительных логистических действий.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Это произошло на фоне больших потерь войск РФ в Украине, а также провалов российской армии на поле боя.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

26 сентября Подоляк заявил, что украинские власти не планируют проводить дополнительную мобилизацию, поскольку Украина имеет достаточно резервов через систему территориальной обороны.