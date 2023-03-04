Как британцы затягивают гайки. Репортаж с полигона в Соединенном Королевстве, где украинцы учатся военному мастерству 4 марта, 09:45 Эксклюзив NV Учения украинских солдат в Великобритании (Фото:Sgt Jimmy Wise / UK MOD)

Военно-учебную инфраструктуру Соединенного Королевства заполнили украинские воины. NV отправился в Великобританию, чтобы посмотреть, чему здесь учатся и как тренируются соотечественники.

Великобритания. Раннее утро. На военном полигоне в лесу ревут моторы. На проселочную дорогу на всех парах несутся четыре единицы военной техники. Это САУ AS-90, британские самоходные артиллерийские установки, серийный выпуск которых начался в 1990-х. Вес каждой — 45 тонн, вооружены пушкой калибра 155 мм с дальностью стрельбы 25 км. Основным пользователем САУ являются сухопутные войска Великобритании. Теперь стрелять из этого оружия учатся украинцы.

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В середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО. Также Великобритания, одна из стран-лидеров в военной поддержке Украины, первой пообещала передать Киеву роту западных танков Challenger 2. И это — кроме многих других видов оружия, необходимого Украине. Другая сторона медали таких поставок — обучение украинских военных.

Так британцы начали тренинги и, согласно планам, в течение 2023 года в Великобритании разного рода обучение пройдут 20 тыс. солдат и офицеров ВСУ.

Корреспондент NV побывал на тренировках украинских танкистов, артиллеристов и пехоты на зеленых даже в феврале английских полигонах.

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Каждый из украинских защитников, прибывших на тренинги в Великобританию, проходит общевойсковую подготовку — аналог курса молодого бойца в Украине, только по стандартам НАТО. В процессе обучения британцы вместе с офицерами ВСУ заново селекционируют прибывшие подразделения — отбирают артиллеристов, танкистов, пехоту, саперов и солдат, пригодных к разведке.

Часть общевойсковой подготовки — это деоккупация украинских городов. В Британии существует специальный центр с невысокой городской застройкой, где солдаты отрабатывают навыки штурма и зачистки противника в уличных боях.

По легенде учений, несколько передовых подразделений ВСУ заходят в оккупированный россиянами Мелитополь и проводят зачистку района. Им нужно обезвредить врага, ведущего огонь из окон соседних домов.

Из-за дымовых гранат ограничена видимость и воздух пахнет горелыми шинами. Одно подразделение занимает позицию вдоль стены двухэтажного дома. Второе — возле другого дома, на фланге. Воины передвигаются небольшими колоннами спина к спине.

Британский инструктор командует открыть огонь по окнам. Тут на втором этаже показывается противник. Он уверенно отстреливается, затем исчезает. Чтобы его обезвредить, группе нужно подняться на второй этаж.

Украинский солдат ощупывает периметр дверной рамы, нет ли растяжек. Затем бьет по плечу соседа, и тот врывается в здание. Самый сложный момент уличных боев — вход в здание, где находится противник.

«Мы обучаем украинцев действовать в городских условиях, — рассказывает NV один из британских инструкторов, пожелавший остаться инкогнито. — К сожалению, мы видим, что война в Украине часто касается боев в городской черте. Поэтому мы должны убедиться, что украинцы смогут вести там эффективные бои».

Это городские условия, продолжает инструктор, наиболее сложные для ведения боев, поскольку у врага много вариантов, где спрятаться.

Тем временем украинцы замешкались перед входом в первый дом. «Смотреть в окна», — передают они друг другу фразу по цепочке от начала до конца небольшой группы.

Серия холостых выстрелов — и противник все-таки обезврежен.

«Плюс один», — кричит кто-то.

«Плюс два», — раздается через какое-то время.

«Я сразу увидел его башку!» — эмоционально делится солдат со своим побратимом.

«Джентльмены, пацаны, подходите», — переводит слова британского инструктора переводчик. Интенсивность общения между украинцами и британцами обеспечивает не менее 300 гражданских переводчиков во всех центрах и базах Соединенного Королевства, где проходят тренинги.

Теперь украинцев ждет разбор полетов: в конце каждой тренировочной сессии британцы называют ошибки в действиях своих студентов.

20-летний военнослужащий Андрей (он, как и все остальные украинцы, которые проходят военные тренинги в Великобритании, из соображений безопасности не назвал NV своей фамилии) попал на эти учения, имея боевой опыт освобождения Киевщины. Контракт с ВСУ он подписал в 18 лет.

Андрей объясняет NV допущенную его группой ошибку: когда один боец заходит в дом, то двое других остаются на улице, один целится в двери, а второй должен стать щитом по направлению к врагу. Его же тройка вся вместе ввалилась в двери.

«Главная проблема городских боев — никогда не знаешь, где прячется враг и есть ли кто-то за стеной, — говорит Андрей. — Нужно быть всегда готовым к встрече с ним за углом».

Украинский боец с позывным Гуф на учениях в Британии / Фото: Дмитро Бобрицький

В группе Андрея — военнослужащий с позывным Гуф. Когда началось полномасштабное вторжение, он находился за границей. «Пытался попасть в Французский легион, но не смог там закрепиться, — рассказывает Гуф. — Как только узнал, что в Украине началась война, то вернулся и подписал контракт с ВСУ».

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Другой эпизод учений касается военных действий на открытой местности. 25 солдат атакуют позиции, а еще 25 — отбиваются.

Вражеский дрон зависает над окопами украинцев. Раздается серия раскатистых ударов — это имитация артиллерии. И вот с холма тоненькой лентой спускается группа противника. Британский инструктор на всех парах мчит на левый фланг и дает украинцам команду подавлять огнем противника.

Суматоха, крики и трескотня холостого оружия. В таких условиях следует отработать эвакуацию — выйти из боя вместе с ранеными на другую сторону холма. Из-за хаоса несколько солдат не слышат приказа отступать и остаются в окопах.

Учения украинской пехоты на полигоне в Великобритании / Фото: Sgt Jimmy Wise / UK MOD

В каких-то ста метрах от происходящего пара британцев совершают конную прогулку. Они едут на белой и черной лошадях, и ни они сами, ни их кони не могут понять, что тут происходит.

Долговязый молодой инструктор голливудской внешности объясняет NV: в хаосе боя бойцы не слышат друг друга и даже случается, что и приказов. Поэтому он рекомендует громче кричать для лучшей коммуникации.

«Каждый из них должен привыкнуть действовать под воздействием артиллерии, — говорит инструктор. — Другая немаловажная задача — научиться действовать индивидуально».

По его словам, как таковых оценок украинские воины в ходе учений не получают, но все-таки слаженность действий в процессе учений должна соответствовать некоему стандарту.

Кроме инструкторов-британцев, здесь с украинцами работают канадцы. Их считают более жесткими тренерами, объясняет NV один из переводчиков, поскольку те больше занимаются подготовкой саперов, у которых цена ошибки выше, чем у пехоты.

Интенсивность общения между украинцами и британцами обеспечивает не менее 300 гражданских переводчиков во всех центрах и базах Соединенного Королевства, где проходят тренинги.

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Под бдительным контролем британцев украинцы спешат пригнать свои САУ к заранее воткнутым флажкам и быстро развернуть пушками в боевое положение. Экипаж состоит из пяти человек. Тут же есть инструктор и переводчик. После нескольких повторов становится заметно, что экипаж одной из САУ здорово отстает от остальных. Впрочем, у него еще будет время отшлифовать навыки.

«Это первый курс, который британская армия начала проводить для украинцев по артиллерии», — рассказывает NV полковник Эд Коттерилл, главный инструктор по САУ. Вместе с ним украинцам помогают освоить эту систему еще 70 британцев. Весь курс продлится несколько недель, причем часть украинских воинов уже окончила смежный курс по поиску целей для артиллерии.

Командир артиллерийского дивизиона ВСУ по имени Сергей вскоре получит в Украине в командование британские САУ. Он не сдерживает эмоций, ведь раньше командовал советскими образцами артиллерии 1960-х годов вроде МТ-12 (Рапира) и Д 30.

« От выхода на боевую позицию и на выполнение боевого задания по соотношению оптимального количества снарядов и целей — секунды, — говорит Сергей о возможностях британских САУ. — Враги даже не поймут, откуда били».

По его словам, инструкторы отвечают на любые запросы, возникающие во время обучения. Также Сергей уверен, что САУ не будут пылиться в Украине без дела из-за недостатка снарядов. «Если британцы дают технику, то они снабжают и снарядами», — говорит Сергей.

«У британцев в плане безопасности личного состава довольно затянутые гайки, — признается он NV. — У нас [в ВСУ] все слегка попроще».

Британские САУ AS-90 / Фото: Дмитро Бобрицький

В целом украинцы хвалят возможность учиться в Великобритании: здесь не только лучше с инфраструктурой, чем в Украине, но и можно полностью сосредоточиться на самом обучении и не тратить время на воздушные тревоги.

Уроженец Сумской области Александр старательно заряжает САУ. Месяц он провел в оккупации, а в армию попал в декабре — повестку ему бросили в почтовый ящик. Затем была медкомиссия, и спустя неделю Александр оказался в учебном центре, где прошел курс молодого бойца. Великобритания — первая страна, в которой он оказался за границей.

Александр рассказывает, что в его селе до него мобилизовали шестерых соседей. «Когда выходишь на улицу или на работу, то как-то некомфортно себя ощущаешь, — рассказывает он. — Люди уже служат, а ты как будто неполноценный. Это такая сельская психология. Возможно, в городах люди живут в доме и годами друг друга не видят. У нас же все друг друга близко знают».

Британское питание сумчанин оценивает на 15 баллов из 10, а украинское, которое попробовал в учебке, — на троечку. Хоть и понимает, что в воюющей стране не может быть лучше.

« Мы здесь как на курорте, — говорит о питании на британских тренингах другой украинец. — Три вида мяса, десерт. Кофе, чай — сколько хочешь. В Украине, конечно, все будет очень жестко».

Учеба на САУ построена так: есть теоретическая часть в классах, водительская — на полигоне, там отрабатывается мастерство маневров, и стрельба — на специальных симуляторах. Сходная программа обучению на танках Challenger 2. Поражение целей шлифуется в огромном ангаре с несколькими симуляторами, повторяющими в точности кабины артиллерийской пушки или же танка.

Здесь шумно как в боулинг-клубе в выходные. Украинцы заряжают снаряды в ствол, а затем, после воображаемого выстрела, они не поражают цель, а падают на специальный конвейер, чтобы опять быть использованными.

Настоящая огневая стрельба происходит лишь в последние дни артиллерийского и танкового курса.

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Учеба продолжается шесть дней в неделю по восемь-девять часов в день. Боевые расчеты на протяжении дня сменяют друг друга — от полигона до симулятора. Также дополнительно отрабатываются сценарии ручного режима работы САУ: наведение и заряжание при полном или частичном отказе электроники. Также предусмотрено время на разбор ошибок.

«Это люкс!» — с улыбкой отвечает украинский воин на вопрос NV, как проходит его обучение в Британии. В руках украинца 45-килограммовый учебный снаряд 155-мм, который он должен водрузить в одну из 40 ячеек для пуска. Впрочем, как только корреспондент NV приближается к соотечественнику для интервью, плотный британец недовольно покрикивает из учебной рубки, мол, пресса не должна мешать процессу учебы.

Обучение на танках проходит по схожей схеме, что и на САУ. Единственное различие: водители Challenger 2 отрабатывают навыки на учебном танке с прозрачной башней, чтобы туда могли поместиться сразу несколько человек вместе с инструктором. А после отработки базовых элементов управления танком на асфальтированном участке дороги идет следующий этап — отработка навыков на танковом полигоне, напоминающем трассу для авторалли с соответствующим уровнем грязи.

«Сумел совладать с Challenger 2 в первый же день обучения, поскольку ранее водил Т-80», — улыбается танкист Александр. На его боевом счету участие в контрнаступательной операции по деоккупации Изюма и Лимана.

Украинские солдаты во время совместной отработки передвижений тяжелой техники САУ AS-90 и машин пехоты Бульдог / Фото: Дмитро Бобрицький

Хотя в сухих цифрах советская машина легче и быстрее британского конкурента, рассуждает Александр, но Challenger 2 имеет во много раз лучшую подвеску, плавность хода и управляемость.

Танкист еще не привык к особенности британского танка — боевая позиция водителя находится в положении лежа.

«Танк слишком комфортный — можно уснуть, а еще тут есть ручник», — говорит Александр.

Он доволен обучением: британцы подают информацию о боевых машинах просто и детально, это позволяет воину любого уровня подготовки освоить новую технику. «Если они сразу не могут дать ответ на какой-то каверзный вопрос от нас, то поднимают литературу и приходят с ответом на следующий день», — говорит Александр.

Его коллега не менее впечатлен возможностями британского танка. «Нарезная пушка демонстрирует куда лучшую кучность стрельбы, — сравнивает танкист Challenger с Т-80. — В 90% случаев снаряд поражает цель и может стрелять с 6 км, в то время как советские танки поражают объекты с первого раза лишь в 40% случаев, при этом имеют прицельную дальность как минимум вдвое меньше».

В беседах с NV украинские военные не скрывают восторга от приема, оказываемого британской стороной. Здесь все им кажется отличным: отношение инструкторов, условия проживания и грамотно выстроенный учебный процесс.

Хотя один из командиров подразделения, которое по окончании учебного курса уже возвращается в Украину, говорит, что британцы слишком лояльны к украинцам и особо «не гоняют» на учениях. Впрочем, недоволен британцами из опрошенных NV, пожалуй, только он один.