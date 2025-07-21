Зеленский назвал государства, с которыми Украина может договориться о множественном гражданстве

Об этом он сказал во время выступления на совещании послов в понедельник, 21 июля.

По словам президента, недавно принятый закон о множественном гражданстве имеет целью сохранить связь украинцев за рубежом с родиной. Теперь власти постепенно будут определять страны, с которыми будут открыты соответствующие механизмы.

«Я думал начать со стран, где больше всего украинцев сейчас. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии», — отметил Зеленский.

Он добавил, что окончательный список партнеров будет сформирован после консультаций с премьером, главой МИД и спикером парламента.

«Разумеется, там должны дальше думать и о Канаде, о других странах, где много украинцев и где так Украину сильно поддерживают. Это также важный аспект — какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают и теплые к украинцам, очень теплые и важные для Украины», — сказал глава государства.

15 июля Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине, ратификацию соглашения о создании специального трибунала для преступления агрессии России против Украины и приостановлении действия Оттавской конвенции о применении и производстве противопехотных мин.

Инфографика: NV

18 июня Рада приняла в целом законопроект № 11469 о введении института множественного гражданства в Украине. В первом чтении он был принят 17 декабря 2024 года.

После принятия законопроекта за основу правозащитники призвали президента ветировать законопроект, поскольку он, по их словам, создает дополнительные основания для потери украинского гражданства жителями временно оккупированных территорий Украины.