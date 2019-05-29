Много общения и рок-н-ролла: Вакарчук анонсировал тур по Украине Вчера, 19:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Святослав Вакарчук REUTERS/Gleb Garanich

Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук заявил о проведении тура, с которым намерен объехать всю Украину.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

«Я зову в Великий тур змін, с которым мы объедем всю страну. С запада на восток, с севера на юг», — сказал он.

По словам Вакарчука, «будет много живого человеческого общения и будет много рок-н-ролла».

16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.