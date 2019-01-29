Мне не за что извиняться: Береза прокомментировал угрозы Кадырова
Народный депутат
Борислав Береза ответил на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес
после инцидента с кремлевской пропагандисткой Ольгой Скабеевой в ПАСЕ.
В комментарии порталу Hromadske политик заявил, что ему не за что
извиняться, а о своей безопасности он не переживает.
По его словам, сотрудники СБУ предупредили бы его в случае реальной угрозы.
"Я считаю,
что если бы что-то было более-менее серьезное, они мне бы сообщили… Я хожу по
улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный
транспорт. Почему я должен что-то менять?" - отметил Береза.
Ранее сообщалось,
что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram угрозу в адрес
народного депутата Украины Борислава Березы.
Поводом для этого
стал инцидент в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время
которого нардеп пресек очередную провокацию кремлевской пропагандистки Ольги
Скабеевой.