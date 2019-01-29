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Аномалия или закономерность

Мне не за что извиняться: Береза прокомментировал угрозы Кадырова

Сегодня, 10:30
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Borislav Bereza/Facebook

Береза отметил, что ходит без охраны

Народный депутат Борислав Береза ответил на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес после инцидента с кремлевской пропагандисткой Ольгой Скабеевой в ПАСЕ.

В комментарии порталу Hromadske политик заявил, что ему не за что извиняться, а о своей безопасности он не переживает.

По его словам, сотрудники СБУ предупредили бы его в случае реальной угрозы.

"Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, они мне бы сообщили… Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?" - отметил Береза.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram угрозу в адрес народного депутата Украины Борислава Березы.

Поводом для этого стал инцидент в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время которого нардеп пресек очередную провокацию кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Теги:   Борислав Береза Рамзан Кадыров

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