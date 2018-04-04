Мне не хватает везения в лотерее: Холодницкий в Раде затролил Ляшко

Ляшко поинтересовался у главы САП, чего тому не хватает для счастья

В среду, 4 апреля, во время выступления в Верховной Раде главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого между ним и главой Радикальной партии Олегом Ляшко произошла словестная перепалка.

Нардеп решил упрекнуть прокурора тем, что тот в 30 лет получил звание генерала и был удостоен звания заслуженного юриста.

"Чего вам не хватает для полного счастья?", - спросил Ляшко.

В свою очередь Холодницкий ответил, что хочет дом и везение в лотерее, намекая на недвижимость депутата в Козине и его доходы, которые в декларации значатся как "выигрыши".

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"Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич. К сожалению, только квартира в Вишневом", - заявил глава САП, на что остальные парламентарии отреагировали смехом.

Ранее сообщалось, что НАБУ заинтересовалось полумиллионным выигрышем Ляшко в лотерею.