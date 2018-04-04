Мне не хватает везения в лотерее: Холодницкий в Раде затролил Ляшко

В среду, 4 апреля, во время выступления в Верховной Раде главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого между ним и главой Радикальной партии Олегом Ляшко произошла словестная перепалка.
Нардеп решил упрекнуть прокурора тем, что тот в 30 лет получил звание генерала и был удостоен звания заслуженного юриста.
"Чего вам не хватает для полного счастья?", - спросил Ляшко.
В свою очередь Холодницкий ответил, что хочет дом и везение в лотерее, намекая на недвижимость депутата в Козине и его доходы, которые в декларации значатся как "выигрыши".
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"Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич. К сожалению, только квартира в Вишневом", - заявил глава САП, на что остальные парламентарии отреагировали смехом.
Ранее сообщалось, что НАБУ заинтересовалось полумиллионным выигрышем Ляшко в лотерею.
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