СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, он оправдывал захват Россией Крыма 2 декабря, 13:19 Митрополит находился в тесном контакте с главой РПЦ Кириллом (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, который оправдывал захват Россией Крыма.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, есть доказательства, что он участвовал в подрывной деятельности против Украины.

Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение пророссийских взглядов в регионе.

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Он был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение касательно оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности Крыма.

В СБУ рассказали, что указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России.

В церквях громады людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, ее печатали многотысячными тиражами в российских типографиях. В текстах ставилась под сомнение независимость Украины и ее государственность, а также восхвалялся кремлевский режим.

Во время обысков на территории епархии силовики обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими «кураторами».

Независимая экспертиза показала, что преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.

Митрополиту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ МП в Ровенской области.

Это произошло после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.



Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области, а также в Закарпатской области и других регионах Украины.



В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».