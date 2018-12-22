Митрополиту Епифанию позвонили пранкеры. ПЦУ заявила о провокации российских спецслужб Сегодня, 14:23 949 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Епифаний Фото: пресс-служба президента Украины

Православная церковь Украины завила о провокации российских пранкеров против митрополита Киевского Епифания.

Как сообщает пресс-служба церкви, российские пранкеры позвонили митрополиту Епифанию, представившись депутатом Европейского парламента Дэвидом Макалистером. Во время телефонной беседы пранкеры задавали предстоятелю провокационные вопросы.

"21 декабря был осуществлен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя комитета иностранных дел Европейского парламента. Постепенно во время разговора начали задаваться провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и др.", – говорится в сообщении ПЦУ.

Митрополит Епифаний в разговоре выражал те же мысли, что и в своих публичных выступлениях, в частности, о том, что Украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, открыта к диалогу; "захвата Лавры" не может быть, а подобные разговоры имеют целью сеять напряжение в обществе.

Также было сказано, что церковь придерживается библейской позиции и определяет однополые отношения как грех. Также церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает верующим, каких кандидатов или партии следует поддерживать.

В ходе разговора у митрополита Епифания возникло ощущение, что данная беседа – провокация, и он прекратил ее.

В ПЦУ подчеркнули, что российские провокаторы, не получив выгодных для себя ответов, могут осуществить монтаж записи с компоновкой отдельных слов и фраз: поэтому, если в медиа появятся какие-то фрагменты разговора, то аудитория должна учитывать особенности ситуации и не доверять таким сведениям.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии ибранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года. Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.

После избрания Епифания, предстоятель УПЦ МП Онуфрий утратил право носить титул митрополита Киевского.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви. Глава РПЦ Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты Объединительного собора в Киеве