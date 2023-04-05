Следователи допросили скандального экс-наместника Киево-Печерской Лавры Павла в качестве подозреваемого 5 апреля, 11:32 Владыке Павлу сообщили о подозрении по двум статьям, среди которых — оправдание агрессии РФ (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Бывшего наместника Киево-Печерской Лавры скандального митрополита УПЦ МП Павла допросили в качестве подозреваемого.

Об этом сообщили в пресс-службе религиозной организации.

Его адвокат священник Никита Чекмен утверждает, что владыка якобы предоставил все интересовавшие следствие показания.

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Он добавил, что сторона защиты подала ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного производства. В УПЦ МП утверждают, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Павла не были предоставлены электронные доказательства обвинения.

Адвокат добавил, что защита считает подозрение, объявленное митрополиту Павлу, не обоснованным.

1 апреля Шевченковский райсуд Киева назначил экс-настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

В то же время, суд отклонил ходатайство прокуратуры о запрете Павлу использовать соцсети для общения с верующими.

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Суд по избранию меры пресечения митрополиту Павлу состоялся после того, как в субботу, 1 апреля, СБУ сообщила ему о подозрении по двум статьям — разжигания религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений. Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его вызвали на допрос.

Павел во время заседания суда заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».



Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне того, как УПЦ (Московского патриархата) так и не освободила Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.