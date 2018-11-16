Митрополит УПЦ МП: Через пять лет автокефальная церковь может остаться единственной в Украине

Митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний не исключил, что через пять лет новая автокефальная церковь может остаться единственной в Украине.

Об этом Софроний заявил в интервью ВВС Україна.

"Если так случится, что будет автокефалия, то она будет единственной церковью в Украине, как сейчас наша Украинская православная церковь так называемого Московского патриархата", - считает он.

На вопрос журналиста, что же произойдет с нынешней УПЦ МП, Софроний ответил, что ее не будет как церкви.

"Она будет как... ну, вот пятидесятники есть, иудеи есть, католики есть, униаты есть - и она будет. Но доминирующей будет автокефальная церковь", - сказал митрополит.

Софроний добавил, что по его мнению, предстоятель новой церкви должен быть от канонической церкви (очевидно, УПЦ МП - Ред.).

"А чтобы предстоятель был от нее, то надо, чтобы на соборе (ее представители) были большинством ... Я очень сомневаюсь, что (моя) рука поднимется голосовать за кого-то, кто был в расколе - и не важно, кто это будет ", - заявил он.

Митрополит добавил, что после отмены Константинополем синодального письма от 1686 года он пока не определился со своей юрисдикцией

"Это решится тогда, когда будет собор. Потому что постановление Константинополя было, а (его) утверждения или определения у нас на Украине не было", - заявил митрополит.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Архиепископ Телмисский Иов в интервью ВВС заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - клириков Вселенского престола. Таким образом, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

Владыка Иов отметил, что Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается относительно этого, она должна отречься от собственной автокефалии. Иов допустил, что в отношении РПЦ будут применены "определенные меры" в случае дальнейшего сопротивления автокефалии Украинской церкви.

Игорь Козловский о предоставлении томоса, объединении церквей и давлении России