Митрополит УПЦ МП рассказал подробности заседания Собора в Лавре и про настроения в церкви

Митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний рассказал Главкому подробности заседания Собора в Киево-Печерской Лавре, на котором иерархи отказались признать власть Константинополя над Киевской митрополией и отказались встречаться с президентом в Украинском доме.

По словам Софрония, епископы настаивали на разговоре с президентом в Лавре и приводили пример, что в истории никогда епископы сами не ходили к представителям власти.

"Всегда царь и император сами приходили (к церковным иерархам)... Я на этом вопросе, когда это обсуждалось, немного выкрикнул (не соглашаясь), но я был одинок в этом, был одним единственным, кто проголосовал против (такого объяснения отказа встречи с президентом)", - отметил он.

Митрополит добавил, что на Соборе был вопрос о том, чтобы обратиться ко всем православным церквям, чтобы они высказали свое мнение, и он этот вопрос поддержал, он прошел.

"В то же время, когда дело дошло до подписания документа (заявления Собора), то я написал, что со многими его пунктами не согласен. Там много про Константинопольскую церковь, которая неправильно делает, что готова предоставить Томос. Я единственный, кого поддерживал в этих голосованиях, кстати, владыка Симеон. Он меня поддерживал во всех вопросах, больше никто ", - сказал Софроний.

На вопрос, рассматривалась ли на Соборе возможность лишить должности иерархов, которые согласятся встретиться с президентом в Украинском доме, Софроний ответил отрицательно.

"Нет, такого не было. По крайней мере, я такого не слышал. Против Винницкого (митрополита Винницкого и Барского Симеона - Ред.) было, выступили, чтобы поставить вопрос перед Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, быть ему в Виннице, или нет", - отметил митрополит.

По словам Софрония, часть иерархов могут перейти в Поместную церковь, другие могут продемонстрировать упрямство, а третьи может и хотели бы перейти, но пока откровенно не проявляют своего желания.

"Сказать об этом откровенно не все могут. Опять же из-за присутствия того же страха... Я им об этом говорил, выступая. Для меня непонятно, что будет с нами всеми. Я им так и сказал, что завтра их объявят Русской церковью, вас 80, все вы имеете кафедры. Зато завтра вам скажут "ребята, до свидания". у нас есть своя церковь, у нас есть свои представители.С моей точки зрения атмосфера в церкви нездоровая", - отметил он.

Также митрополит добавил, что не стоит ожидать от УПЦ МП уступок по изменению локаций для встречи с президентом Порошенко.

"Я сейчас возвращаюсь домой, в свою епархию.Там ничего другого не будет, и ждать ничего другого не стоит. Поехал я (из Киева) расстроеный из-за будущего наших людей... Я их спрашивал (участников Собора): что вы после сегодняшнего заседания будете делать дома? А в ответ - тишина. кто ахает, кто ойкает, все то же, что и раньше. Мозгов нет ", - заявил он.

Борьба против предоставления автокефалии Украинской церкви: на какие шаги готова пойти РПЦ

13 ноября в Киево-Печерской лавре состоялся экстренный Собор Украинской православной церкви МП, на котором было принято решение о признании неканоничным решения Синода Константинопольского патриархата относительно украинского церковного вопроса.

Кроме того, УПЦ МП решила прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Собор епископов УПЦ МП также подчеркнул, что против любых попыток изменить название этой церкви.

В тот же день, президент Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП, которые поддерживают автокефалию. Встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме. На мероприятии присутствовали как минимум три иерарха УПЦ МП. Периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии.

Владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ МП, которые готовы присоединиться к единой церкви.

В свою очередь Порошенко заверил, что Украина будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции.

Он также рассказал, что Вселенский патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине.