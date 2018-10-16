Митрополит УПЦ МП: После решения патриарха Варфоломея мы являемся клириками Константинопольской церкви

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) заявил, что после решения Вселенского патриарха отменить письмо 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, все православное духовенство митрополии является клириками Константинопольской церкви

Об этом митрополит Александр заявил в интервью Громадське ТВ.

"Синод Вселенской патриархии отменил акт 1686 года передачи Киевской митрополии Московскому патриархату и этого момента в Украине восстановлена митрополия Константинопольского патриархата, и с этого момента, мы все являемся клириками Константинопольской церкви", - отметил митрополит.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.