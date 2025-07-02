Зеленский о лишении гражданства митрополита Онуфрия: Этим персонам нет места в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовятся новые санкции против лиц, имеющих связи с Россией и ведущих подрывную деятельность против Украины.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в среду, 2 июля.

«Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении различных лиц, которые связали себя с Россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, которые работают против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, — всем этим персонам места в Украине нет и не будет. Принимаем соответствующие решения. И готовим новые украинские санкции — будут решения СНБО», — подчеркнул президент.

Накануне Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского).

СБУ установила, что Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ, однако не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы. При этом он и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

Сам митрополит утверждает, что не имеет никаких других паспортов, кроме украинского. Он также заявил, что не обращался в другие страны, в частности в Россию, для получения другого гражданства.

Впоследствии источники NV показали фото российского паспорта митрополита УПЦ МП Онуфрия. Данные из российской паспортной системы опровергают заявление Онуфрия об отсутствии у него российского гражданства, ведь на фото видна надпись, что паспорт «действителен».