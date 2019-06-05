Митрополит Епифаний встретился с Саакашвили Вчера, 02:47 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью pomisna.info

Во вторник, 4 июня, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, сообщает пресс-служба ПЦУ.

«Стороны обсудили процесс признания Православной церкви Украины другими Поместными православными церквами, и в частности, грузинской православной церковью. Речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране и деле единения всего украинского православия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Саакашвили высоко оценил деятельность Митрополита Епифания, направленную на развитие поместной Украинской православной церкви.

В свою очередь Епифаний подчеркнул, что хотя Москва и пытается оказать все возможные препятствия, однако признание автокефалии украинской церкви и единение православных украинцев вокруг нее все равно состоятся.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство. 29 мая Саакашвили прилетел в Украину. По возвращении он заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.

