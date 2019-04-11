Митрополит Епифаний: Россия запугивает другие церкви в вопросе признания ПЦУ Сегодня, 15:08 319 Цей матеріал також доступний українською Православная Церковь Украины / Facebook Митрополит Епифаний Православная Церковь Украины / Facebook

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Россия задействовала все возможные средства, чтобы поместные православные церкви как можно дольше не признавали Православную церковь Украины.

Об этом митрополит Киевский заявил во время визита во Львов.

"Сейчас мы добиваемся признания нашего автокефального статутса. Но, к сожалению, со стороны российского государства и РПЦ видим тотальное сопротивление. На уровне государства и на уровне Церкви ведутся переговоры с другими Православными Церквами. Некоторых запугивают, некоторых заставляют, на других в определенной степени влияют...", - цитирует митрополита Религиозно-информационная служба Украины.

По мнению митрополита Епифания, попытки заблокировать признание ПЦУ обречены на провал, и раскола из-за украинского вопроса в мировом православии не произойдет.

Митрополит добавил, что рано или поздно, ПЦУ признают все церкви.

"Наверное, что последней будет РПЦ, которая никогда не смирится с тем, что мы получили автокефалию", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины.

В январе 2018 года вступил в силу закон, который устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.

В ПЦУ уже перешли более 500 общин Московского патриархата.