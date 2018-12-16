Митрополит Епифаний рассказал о статусе Онуфрия после автокефалии Украинской церкви Сегодня, 22:06 2573 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Киевский Епифаний Фото: cerkva.info

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал о статусе митрополита Онуфрия после проведения Объединительного собора.

В интервью ТСН предстоятель Украинской церкви отметил, что ранее Вселенский патриарх Варофломей прислал письмо митрополиту Онуфрию, в котором четко сказал, что после избрания предстоятеля канонической Украинской церкви, последний утратит титул митрополита Киевского.

"С этого момента не может быть два митрополита Киевских...Митрополит Онуфрий будет только митрополитом Российской православной церкви в Украине", - отметил предстоятель церкви.

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Предстоятель добавил, что парафии Московского патриархата в Украине сейчас пребывают в лоне Российской православной церкви, но имеют тут украинскую регистрацию. В связи с этим, он призвал священников Московского патриархата присоединяться к единой Православной церкви Украины.

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15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

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В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихах канонических епископов Украины они больше не значатся.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.