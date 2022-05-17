Миссия по эвакуации защитников Мариуполя продолжается — Зеленский
Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что миссия по эвакуации героев с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, ею управляют украинские военные и разведчики.
Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"…Эвакуационная миссия продолжается, ею управляют наши военные и разведчики. Привлечены самые влиятельные международные посредники", — сообщил Зеленский.
Новость дополняется
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.