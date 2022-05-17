Миссия по эвакуации защитников Мариуполя продолжается — Зеленский

17 мая, 23:49
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Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что миссия по эвакуации героев с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, ею управляют украинские военные и разведчики.

Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"…Эвакуационная миссия продолжается, ею управляют наши военные и разведчики. Привлечены самые влиятельные международные посредники", — сообщил Зеленский.

Видео дня
https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1046912409568010

Новость дополняется

Редактор: Нина Григорская

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