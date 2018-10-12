Мишель Терещенко: В Европе уже не верят, что украинское правительство начнет настоящую борьбу с коррупцией

Терещенко: Из-за того, что украинские власти не борются с коррупцией, Европе интересней организовывать, чтобы украинцы приезжали на работу туда

Мишель Терещенко, экс-мэр Глухова, который недавно сложил полномочия и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, в интервью журналу Новое Время выразил мнение, что Евросоюз уже не верит, что украинские власти начнут по-настоящему бороться с коррупцией.

"Евросоюз уже не очень верит, что украинское правительство, генпрокурор или президент начнут настоящую борьбу с коррупцией. Вся эта борьба очень похожа на имитацию", - сказал Терещенко.

По его словам, из-за этого Европа не хочет инвестировать в Украину.

"Европе сейчас интереснее строить заводы на периферии Украины - в Словакии, Польше или Румынии. И организовывать через безвиз или другие инструменты, чтобы украинцы приезжали на работу туда", - считает экс-мэр Глухова.

Он также сообщил, что в Глухов приезжал инвестор из Бельгии, который собирался построить завод по производству масла из льна и конопли.

"Это маленький завод, маленькие инвестиции. Он уже получил разрешение на строительство и даже вложил пару миллионов, но за неделю до начала работ Государственная архитектурно-строительная инспекция аннулировала разрешение на строительство без всяких причин. Уже тогда мы знали, что эта инспекция также работает заодно с губернатором. И инвестор ушел", - рассказал Терещенко.

60-летний Мишель Терещенко - французский бизнесмен и потомок известного рода украинских предпринимателей и меценатов - отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. 26 октября 2015 года он выиграл выборы в Глухове набрав почти 70% голосов.

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27 сентября он заявил о решении досрочно сложить полномочия городского головы. По его словам, на сессию горсовета в этот день, на которой должны были рассматривать в том числе бюджет, пришли только два депутата. По его мнению, "это саботаж", но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация".

1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины. Он объяснил, что принят это решение, так как среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.

Читайте полный текст интервью с Мишелем Терещенко в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года