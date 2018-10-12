12 октября 2018, пятница

Мишель Терещенко рассказал, за счет чего может выиграть на президентских выборах

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Мишель Терещенко: Я знаю, что такое Европа, и знаю, что нам нужно делать, чтобы стать страной - членом Евросоюза
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Мишель Терещенко: Я знаю, что такое Европа, и знаю, что нам нужно делать, чтобы стать страной - членом Евросоюза

Мишель Терещенко, экс-мэр Глухова, который недавно сложил полномочия и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, в интервью журналу Новое Время рассказал, за счет чего может выиграть президентские выборы и почему смог выиграть выборы мэра.

"Они голосовали за меня так, как, видимо, будут голосовать на следующих выборах множество украинцев. Я - абсолютно новое лицо, нетипичный кандидат, потому что был гражданином Евросоюза 60 лет моей жизни. Я служил в армии и был офицером армии НАТО. Я знаю, что такое Европа, и знаю, что нам нужно делать, чтобы стать страной - членом Евросоюза", - уверен Терещенко.

Он также добавил, что, когда глуховчане голосовали за него на выборах мэра, они в еще большей степени голосовали против нардепа и сына бывшего главы СБУ Андрея Деркача, который, по словам Терещенко, контролирует Сумскую область, .

60-летний Мишель Терещенко - французский бизнесмен и потомок известного рода украинских предпринимателей и меценатов - отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. 26 октября 2015 года он выиграл выборы в Глухове набрав почти 70% голосов.

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27 сентября он заявил о решении досрочно сложить полномочия городского головы. По его словам, на сессию горсовета в этот день, на которой должны были рассматривать в том числе бюджет, пришли только два депутата. По его мнению, "это саботаж", но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация".

1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины. Он объяснил, что принят это решение, так как среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.

Читайте полный текст интервью с Мишелем Терещенко в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года

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