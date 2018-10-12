Мишель Терещенко: Проблемы Глухова не решаются на уровне города

Мишель Терещенко считает, что изменить что-то в Украине можно лишь на национальном уровне

Мишель Терещенко, экс-мэр Глухова, который недавно сложил полномочия и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, в интервью журналу Новое Время заявил, что проблемы Глухова невозможно решить на уровне города.

"Проблемы Глухова не решаются на уровне Глухова. Поэтому я хочу дать этот бой на национальном уровне. Только так можно что‑то изменить. Если президент решает, что генпрокурором должен быть его кум, то уже ничто работать в такой стране не будет", - сказал Терещенко.

60-летний Мишель Терещенко - французский бизнесмен и потомок известного рода украинских предпринимателей и меценатов - отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. 26 октября 2015 года он выиграл выборы в Глухове набрав почти 70% голосов.

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27 сентября он заявил о решении досрочно сложить полномочия городского головы. По его словам, на сессию горсовета в этот день, на которой должны были рассматривать в том числе бюджет, пришли только два депутата. По его мнению, "это саботаж", но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация".

1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины. Он объяснил, что принят это решение, так как среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.

Читайте полный текст интервью с Мишелем Терещенко в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года