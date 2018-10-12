Мишель Терещенко: Нардеп Андрей Деркач уже согласовал с Тимошенко будущего губернатора Сумской области

Мишель Терещенко, экс-мэр Глухова, который недавно сложил полномочия и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, в интервью журналу Новое Время рассказал, что народный депутат Андрей Деркач уже согласовал с Юлией Тимошенко будущего губернатора Сумской области.

"Сейчас Деркач считает, что следующим президентом страны будет Юлия Тимошенко. Он уже покупал франшизу Батькивщины и согласовал с Юлией Владимировной, что, если она будет президентом, его человек, Олег Бояринцев, станет губернатором области", - заявил Терещенко.

Он также отметил, что в обмен на влияние Деркача в области на "результат на выборах" рассчитывает и Петр Порошенко.

"Но не все так просто. Деркач был кумом Леонида Кучмы и предал его ради Виктора Ющенко, после этого предал Ющенко ради организации выборов для Виктора Януковича и Партии регионов", - описал Терещенко смену политических предпочтений влиятельного в Сумской области нардепа.

60-летний Мишель Терещенко - французский бизнесмен и потомок известного рода украинских предпринимателей и меценатов - отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. 26 октября 2015 года он выиграл выборы в Глухове, набрав почти 70% голосов.

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27 сентября он заявил о решении досрочно сложить полномочия городского головы. По его словам, на сессию горсовета в этот день, на которой должны были рассматривать в том числе бюджет, пришли только два депутата. По его мнению, "это саботаж", но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация".

1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины. Он объяснил, что принят это решение, так как среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.

Читайте полный текст интервью с Мишелем Терещенко в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года