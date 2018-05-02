Миротворцы на Донбассе и противодействие Северному потоку-2: Порошенко провел встречу с помощником госсекретаря США

Киев и Вашингтон скоординировали подходы для реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом шла речь в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко и помощника государственного секретаря США Уессом Митчеллом.

Американская сторона поддерживает проект размещения миротворцев, включая неконтролируемый участк российско-украинской государственной границы.

"Отмечено ответственность России за полное выполнение Минских договоренностей и соответственно необходимость продолжения санкций против РФ до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как пишет Интерфакс-Украина, Митчелл подчеркнул, что США не хотят, чтобы усилия по размещению миротворцев были потрачены впустую и использованы Россией для прикрытия своих действий на Донбассе. По его словам, США ищут пути для ввода миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса.

"Двери в этом направлении открыты, и выбор за (президентом РФ Владимиром) Путиным, и пока он не выберет мир, не встанет на сторону мира. Мы и дальше будем делать все, чтобы стоимость всех действий, которые делает Россия, становилась все дороже и дороже для нее", - подчеркнул Митчелл.

Он напомнил, что США четко заявили, что на Донбассе "речь идет о войне".

Порошенко также призвал американскую сторону к более активному привлечению для освобождения украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, и украинских заложников.

Стороны также скоординировали шаги по противодействию строительству проекта Северный поток - 2.

Напомним, российский монополист - компания Газпром - не исключает строительства нового газопровода Северный поток-3, если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе.

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