Миротворцы на Донбассе и противодействие Северному потоку-2: Порошенко провел встречу с помощником госсекретаря США

Киев и Вашингтон скоординировали подходы для реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом шла речь в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко и помощника государственного секретаря США Уессом Митчеллом.
Американская сторона поддерживает проект размещения миротворцев, включая неконтролируемый участк российско-украинской государственной границы.
"Отмечено ответственность России за полное выполнение Минских договоренностей и соответственно необходимость продолжения санкций против РФ до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Как пишет Интерфакс-Украина, Митчелл подчеркнул, что США не хотят, чтобы усилия по размещению миротворцев были потрачены впустую и использованы Россией для прикрытия своих действий на Донбассе. По его словам, США ищут пути для ввода миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса.
"Двери в этом направлении открыты, и выбор за (президентом РФ Владимиром) Путиным, и пока он не выберет мир, не встанет на сторону мира. Мы и дальше будем делать все, чтобы стоимость всех действий, которые делает Россия, становилась все дороже и дороже для нее", - подчеркнул Митчелл.
Он напомнил, что США четко заявили, что на Донбассе "речь идет о войне".
Порошенко также призвал американскую сторону к более активному привлечению для освобождения украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, и украинских заложников.
Стороны также скоординировали шаги по противодействию строительству проекта Северный поток - 2.
Напомним, российский монополист - компания Газпром - не исключает строительства нового газопровода Северный поток-3, если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе.
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