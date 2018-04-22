Введение миротворцев ООН на Донбасс зависит от Кремля - специалист по вопросам Украины и России

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По мнению Пайфера, миротворцы должны зайти вплоть до границы России
Фото: Александр Медведев / НВ

По мнению Пайфера, миротворцы должны зайти вплоть до границы России

Перспектива введения миротворческих сил на Донбасс зависит от того, хочет ли Россия, чтобы это случилось, считает экс-посол США Стивен Пайфер.

“У россиян есть вето в Совете Безопасности ООН, поэтому никаких миротворческих сил может и не случиться, если Россия не согласится на этот вариант”, - подчеркнул эксперт по конфликту на Донбассе в интервью журналу Новое время

Пайфер отметил, что в зависимости от желания президента РФ Владимира Путина оставить Донбасс, миротворческие силы с сильным мандатом и соответствующим укомплектованным персоналом в 20‑40 тыс. солдат смогут что-либо решить.

Экс-посол также сказал о возможном обострении ситуации в случае, если российские войска откажутся покинуть территорию Донбасса накануне входа миротворцев.

“Если этого не произойдет, если местные ополченцы будут препятствовать процессу вывода российского вооружения, если на каком‑нибудь КПП пьяные люди с оружием инициируют перестрелку, миротворцы должны иметь право открыть огонь. Иначе эта миротворческая миссия не будет эффективной”, - отметил Пайфер.

Эксперт подчеркнул, что Россия стремится превращать кипящий конфликт в замороженный, не давая его разрешить.

 “Что касается мандата: вы же не хотите, чтобы наблюдатели находились только на линии разграничения, как того хочет Россия? Именно такое расположение превращает кипящий конфликт в замороженный, но не разрешает его”, - сказал экс-посол США.

Также он отметил, что миротворческие силы будут эффективны только  в случае, если предложенный Украиной вариант о размещении миротворческих сил вплоть до границы с Россией поддержат.

 “Если же будет принят вариант, который предлагает Украина и который поддерживает Запад, о повсеместном размещении миротворческих сил вплоть до границы с Россией, то тогда миротворческие силы действительно могут внести свой вклад в урегулирование конфликта. Это может стать хорошим политическим выходом для российских войск, чтобы они могли выбраться из Донбасса. Хотя я на данный момент не уверен, что Москва готова принять такое решение”, - подчеркнул Пайфер.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года.

 

 

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