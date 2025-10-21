По данным Bihus.Info, экс-супруга и дети Мирослава Билецкого через инвестфонд Эстейт финанс имеют долю в компании Юкрейниан Натс Продакшн, бенефициарами которой являются бывший глава МВД Арсен Аваков и бывший нардеп Игорь Котвицкий (Фото: bihus.info/ соцсети)

Глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий не указывает в своей декларации бывшую жену Оксану, на которую зарегистрировано множество активов и бизнеса и с которой он, по всей вероятности, проживает по сей день.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info, опубликованном 21 октября.

По информации сотрудников проекта, в декларации Белецкого, который был назначен главой Закарпатской ОГА в 2024-м, практически нет имущества, а также отсутствуют упоминания о экс-жене Оксане. С ней он официально развелся еще в 2016-м, но, как сообщили в Bihus.Info, похоже, все еще проживает вместе в имении в историческом центре Ужгорода. Причем объект недвижимости официально зарегистрирован на бывшего тестя Билецкого.

Фото: bihus.info

Как пишет Bihus.Info, на посту главы Закарпатской ОГА Билецкий заменил Виктора Микиту, который, в свою очередь, получил кресло заместителя главы Офиса президента.

Также, по данным источников Bihus.Info, с начала полномасштабного вторжения Мирослав и Оксана Билецкие выезжали вместе за границу не менее восьми раз, причем в семи случаях на автомобиле, записанном на бывшую супругу. Более того, некоторые их поездок совпали с рабочими поездками Билецкого, сообщают журналисты.

Фото: bihus.info

При этом Оксана Билецкая активно занимается бизнесом и имеет доли в целом ряде разнопрофильных компаний.

Как отмечают в Bihus.Info, среди ее партнеров жены влиятельных в регионе нардепов — Василия Петьовки (двоюродного брата Виктора Балоги) и Валерия Лунченко. Вместе они владеют пятью теле- и радиокомпаниями. В свое время Оксана Билецкая также имела совместный бизнес с бывшим таможенником Валерием Пересоляком (также подозреваемом в контрабандисте), в 2021-м году внесенным в санкционный список СНБО.

«А еще Билецкая имела совместную компанию с руководителем одного из коммунальных предприятий Виноградовского городского совета Артуром Шереги, у которого журналисты нашли российские активы и российский паспорт», — сообщили журналисты.

Фото: bihus.info

По данным Bihus.Info, экс-жена и дети Мирослава Билецкого через инвестфонд Эстейт финанс имеют долю в компании Юкрейниан Натс Продакшн", бенефициарами которой являются бывший глава МВД Арсен Аваков и бывший нардеп Игорь Котвицкий.

«Еще в двух агрокомпаниях Авакова и Котвицкого долю имеет Мирослава Опшитош, спутница старшего сына Билецкого — Дмитрия, депутата Хустского городского совета. По фото из соцсетей можно сделать вывод, что пару связывают романтические отношения. Так, в 2021 году Дмитрий и Мирослава сыграли свадьбу, на совместных фото пара появлялась и в последующие годы», — сообщили журналисты.

Фото: bihus.info

Однако, по данным Bihus.Info, с 2021 года Мирослава Опшитош ни разу не упомянута в декларации Билецкого-младшего.

Можно предположить, что объяснением является значительное количество активов, записанных на Мирославу.

«Так, ей принадлежит земельный участок в центре Хуста под ЖК Shayan lux house. В самом ЖК сейчас девушка имеет 220 м² недвижимости — это квартира и 3 коммерческих помещения. Помещения сейчас можно приобрести — на сайте объявлений их суммарная стоимость оценивается примерно в $400 тысяч. Также Мирослава Опшитош числится владелицей торговых помещений рынка — в общей сложности почти 1000 кв. м, двух квартир в Хусте и нескольких гектаров земли в курортном Шаяне», — пишут журналисты.

Фото: bihus.info

Сам Мирослав Билецкий в комментарии журналистам Bihus.Info об отсутствии бывшей жены в декларации заявил, что у него «не возникало юридической обязанности по такому декларированию». Кроме того, чиновник отметил, что на его «работу как руководителя ОВА не могут и не влияют посторонние люди».

Кроме того, Дмитрий Билецкий также заявил, что юридических обязательств декларировать Оптишош у него не возникало, подытожили журналисты.