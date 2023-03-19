«Мирный план» Китая. Подоляк заявил об отсутствии логики в документе Пекина

19 марта, 21:48
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Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

«Мирный план» Китая по урегулированию войны РФ против Украины не имеет логики и деталей, а также содержит противоречия, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Corriere della Sera.

«Это документ, формулирующий очень общие принципы […] В нем нет деталей, нет взвешенной логики. В одном пункте речь идет о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом — о необходимости немедленного прекращения огня, что означает передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие», — сказал Подоляк.

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Он отметил, что мирный план не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, а должен начинаться с обязательного вывода российских войск из Украины.

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На вопрос о том, как Украина отнесется к тому, если Китай предложит России отойти к границам, которые были до 24 февраля 2022 года, с сохранением за ней Крыма и части Донбасса, советник главы ОП ответил:

«Это невозможно, любой такой компромисс приведет не к миру, а к обострению ситуации, а затем и к конфликту. Территориальных компромиссов быть не может: это будет лишь временное перемирие, которое позволит России реорганизоваться, восстановить свою армию, адаптировать свою экономику к военному положению, а затем снова атаковать».

Подоляк добавил, что отдать украинские территории — значит признать проигрыш, выполнить ультиматум России и принять, что демократическая Европа слабее.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» касательно полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин заявил о необходимости уважения к территориальной целостности, призвал к переговорам, прекращению боевых действий, однако в то же время выступил против санкций.

Президент Владимир Зеленский назвал неплохим тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, и отметил, что это не резолюция и не декларация, а только мнение Китая по поводу войны.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Китай Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины мирный план Китая

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