Украина изучает предложения Италии по мирному плану — МИД 20 мая, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Риме, Италия, 27 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Италия действительно передала Украине предложения по поводу того, как закончить полномасштабную войну, развязанную Россией. В комментарии Суспільному спикер МИД Олег Николенко сказал, что предложения сейчас изучаются, а Украина высоко ценит поддержку Италии.

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«Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины… Мы приветствуем любые международные усилия, которые помогут восстановить мир на украинской земле и в Европе. В то же время любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — подчеркнул представитель МИД.



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Накануне издание La Repubblica сообщило, что правительство Италии подготовило план прекращения войны России против Украины, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал документ с планом генсеку ООН Антониу Гутеррешу и странам G7.

Италия предлагает четыре этапа прекращения войны:

прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;

переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, они будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

Согласно плану, за этим должен последовать вывод российских войск с территории Украины.



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