Зеленский опроверг существование согласованного «мирного плана из 12 пунктов»

Украинский президент Владимир Зеленский опроверг информацию о существовании согласованного « мирного плана из 12 пунктов », который разработала Европа.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в понедельник, 3 ноября, сообщает Укринформ.

«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию», — говорит Зеленский.

Глава государства выразил удивление утверждениями, что РФ якобы должна участвовать в переговорах в рамках этого плана.

«Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить Россию сесть за стол переговоров», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что любые дальнейшие наработки по мирному урегулированию должны обсуждаться при участии США, поскольку без их политической и военной поддержки перейти к дипломатическому этапу невозможно.

«Наша позиция следующая: сейчас есть консультации среди советников, есть несколько разных разговоров, никакого плана четкого на столе пока готового нет», — сказал он.

20 октября Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией. Он также добавил, что такое «настроение» сейчас царит у президента США Дональда Трампа и в мире — «давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины».

Агентство Bloomberg 21 октября сообщило, что власти Украины и европейские союзники готовят план из 12 пунктов по прекращению войны. План, в частности, может предусматривать создание «миротворческого совета» во главе с Дональдом Трампом и постепенное снятие санкций с России. Президент Украины, комментируя эту информацию, говорил, что это «план по прекращению огня», который еще не готов и который предлагают некоторые европейские союзники Украины.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Среди лидеров, которые поддержали заявление: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

27 октября украинский президент говорил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет план прекращения огня, предложенный «коалицией желающих». По его словам, документ подготовят за 7−10 дней.