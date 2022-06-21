«Когда Россия потерпит неизбежное поражение». Мирный договор возможен, когда Украина восстановит территориальную целостность — Подоляк

21 июня, 17:09
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

«Мирный договор возможен только в случае, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, и когда Россия потерпит неизбежное поражение. Украина пойдет на переговоры только с усиленной позиции», — сказал он в интервью молдавскому порталу News Maker.

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Он уточнил, что усиление позиций Украины возможно, если на восточном фронте ВСУ получат достаточный объем оружия и нанесут тактическое поражение России. Также Подоляк считает, что немедленный мирный договор, приведет к эскалации войны через определенное время.

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«Это будет отложенная война. Российская Федерация обязательно пойдет дальше и постепенно захватит дополнительные части территории Украины. В сегодняшних условиях мирный договор бесперспективен и невозможен. Остановить сегодня войну — значит полностью отказаться от возврата своих людей в Украину», — убежден он.

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14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, однако лишь тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Глава переговорной группы с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению, и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Договор Территориальная целостность Михаил Подоляк

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