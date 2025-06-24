Зеленский встретился с Макроном: обсудил поставки истребителей Mirage и инвестиции в производство дронов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 июня, провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Гааге. Об этом украинский президент сообщил в Telegram.

По его словам, целью встречи стали координация следующих шагов и обсуждение дипломатической работы ради давления на Россию.

«Обсудили возможность расширить наш воздушный флот дополнительными „миражами“, а также сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики. Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем», — написал президент.

Также Зеленский и Макрон обсудили развитие коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введение более жестких санкций против России.

«Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы на нефть и газ», — отметил украинский лидер.

24−25 июня в Гааге проходит саммит НАТО, который проходит под руководством генерального секретаря Альянса Марка Рютте в здании Всемирного форума.

26 марта Зеленский и Макрон договорились об увеличении количества боевых самолетов Mirage-2000 в Украине.

Инфографика: NV

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину прибыли первые истребители Mirage 2000. Он не уточнил количество поставленных самолетов.

10 февраля издание Forbes написало, что Франция модифицировала сверхзвуковые боевые самолеты Mirage 2000−5, отправленные в Украину, вооружив их, в частности, крылатыми ракетами SCALP-EG и бомбами Hammer.