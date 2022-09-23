«Не исключен удар РФ ядерным оружием». Как Украине и миру ответить на эскалацию войны Путиным — интервью с Костенко 23 сентября, 16:42 Эксклюзив НВ Нардеп Роман Костенко (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин пугает Запад применением ядерного оружия и сразу заявляет, что не блефует, а затем истерически объявляет о частичной мобилизации.

Насколько серьезно воспринимают ядерные угрозы наши партнеры в США и на что реально готовы пойти, чтобы обеспечить поддержку Украины в случае ядерного удара, в интервью Радио НВ рассказал Роман Костенко, нардеп, секретарь Комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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— На прошлой неделе в составе парламентской группы вы посетили США. Достаточно ли понимание ситуации, в которой мы оказались, у наших партнеров, учитывая, что эскалация, которую продолжает осуществлять президент России Путин, набирает новые обороты?

— Наша делегация приехала туда после контрнаступления ВСУ в Харьковской области и эти эмоции зашкаливали. Во-первых, мы встречались со многими конгрессменами и сенаторами, и когда заходили к кому-нибудь, мы сразу слышали: Украина, война, контрнаступление под Харьковом, вы молодцы! Это были такие живые эмоции, все переживали, это чувствуется так, как будто они принимали непосредственное участие в этих боях, кто-то там даже, возможно, скажете «там наше оружие». Они себя чувствуют причастными, они нам действительно помогают и очень хорошо то, что они так эмоционально поддерживают нас. Даже те конгрессмены и сенаторы, с которыми мы не планировали встречи, (но встречались, идя прямо по Капитолию или зданиюя Сената), видели флаги Украины на наших костюмах, останавливались и конкретно расспрашивали, как Украина, как действует Россия, поздравляли с контрнаступлением.

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Когда мы уже переходили к конкретным разговорам, поддержка ощущалась и от демократов, и от республиканцев. Даже республиканцы выступали с такими тезисами, что, мол, нам порой сложнее объяснять избирателям на округах, почему мы должны поддерживать Украину. Там немного другая избирательная система, у нас же отменили мажоритарную избирательную систему, а они в основном мажоритарщики, которые напрямую сотрудничают со своими избирателями. Они к ним прислушиваются, как это должно быть, и не всегда конгрессмен может проголосовать так, как он хочет, если от него этого требуют избиратели.

[Конгрессмены рассказывали] о том, что иногда им приходится объяснять [избирателям], почему они должны делать [что-то] для Украины и уверяли, что будут продолжать делать все для того, чтобы иметь возможность нам помогать, голосовать, [будут] коммуницировать это избирателям. Главное, давайте нам больше аргументов, больше побед, потому что мы понимаем, это общая война, во имя не только Украины.

Кроме контрнаступления, обсуждались многие вопросы. Например, о законопроекте по финансированию отдельных видов оружия. На мой взгляд, это была результативная поездка, которой мы еще раз напомнили те вещи, которые нам нужны, и о том, за что мы боремся, что мы не отступим и будем до конца доводить все, что начали, контратаковать и возвращать наши земли.



— Наверное, самый большой страх всего мира сейчас заключается в заявлениях Путина о возможном использовании ядерного оружия. Что об этом говорят наши партнеры? Потому что это угроза для всего мира. Готовы ли они в дальнейшем поддерживать Украину в тех пределах, которые необходимы для защиты нашего государства, а возможно, даже и больше для того, чтобы нанести уже необратимый удар российскому авторитарному режиму?

— Мы говорили о поддержке Украины и намекали [на вопрос], до каких пределов мы будем иметь эту поддержку. Я напоминал конгрессменам об их обязательствах по Будапештскому меморандуму. Если раньше можно было манипулировать тем, что он только от ядерного оружия — сейчас возникает вопрос, предоставите ли вы нам защиту согласно этому меморандуму. Наши партнеры говорят, что да, будем вам помогать, будем защищать.

Конечно, хотелось бы, чтобы эти гарантии были как-то еще утверждены. Это было бы сдерживающим фактором для России. Не просто на словах, а подписали какой-то договор или что-то еще. Думаю, наши дипломаты об этом говорят и понимают важность этого. Я уверен, что нас поддержат, но до какого предела — будет зависеть от того, как это произойдет, когда произойдет и какой будет глобальный расклад вокруг этого.

— По итогам ваших разговоров с конгрессменами вероятность такого удара обсуждается?

— Когда мы имеем дело с Российской Федерацией, как мы уже поняли, не работает обычный анализ с плюсами и минусами, как в нормальной демократической стране нормальных людей, которые прежде чем что-то делать, всегда просчитывают, какие будут плюсы, минусы, не станем ли мы страной-изгоем и как у нас будет работать экономика, как будет вестись наша политика, как мы будем общаться с другими странами… Рациональности нет никакой, поэтому исключать [сценарий, в котором] Российская Федерация, предчувствуя поражение, применит [ядерное оружие], мы уже не можем.

— То есть эти угрозы пока не обсуждаются предметно, как тогда, когда американская разведка сообщала о том, что будет наступление, и им это было точно известно. Есть ли у них столь же глубокое понимание ситуации с намерениями применить ядерное оружие?

— Именно такую информацию нам не предоставляли. Помните, как нам говорил руководитель разведки Кирилл Буданов, что вторжение будет через несколько дней или через несколько месяцев? Информации, что Россия нанесет по нам ядерный удар, сейчас нет, нам ее не доводили. Возможно, она есть на каких-то других уровнях, но я о ней, как секретарь комитета, не поставлен в известность. Поэтому мы это обсуждаем превентивно: если у России есть такое оружие — она может его применить, потому что у России есть Калибры и она их применяет.

[Россия] имеет и тактическое, и оперативное, и стратегическое ядерное оружие, и мы должны думать, как мы будем действовать, если они его применят. Поскольку у нас нет такого оружия, единственный выход — искать таких партнеров, у которых оно есть, в том числе США; Британия, которая делала свои заявления в нашу поддержку, стучаться к Франции, к Турции, которая не имеет своего, но владеет запасами НАТОвского ядерного оружия. Объединять их и говорить, что это не по Украине будет применено ядерное оружие, а о мировом прецеденте, что страна, владевшая ядерным оружием, отдала его, а теперь не может себя защитить. И если это произойдет, то станет угрозой всему миру.

Для всех стран, которые хотят оставаться суверенными, останется один выход — пойти по пути ядерного вооружения. Иначе себя защитить никто не сможет. А это уже другая философия, другая политика, другие деньги на оборону, вообще другой мир. И другие угрозы, которые перед ним предстанут. Это то, что мы доказываем: если это произойдет и вы не отреагируете, это полностью изменит мировой порядок, и не в лучшую сторону.

— В приказе, который следовал вместе с объявлением о мобилизации, говорилось о переходе российского оборонно-промышленного комплекса на активное насыщение российского фронта и курс на импортозамещение. Каким должен быть наш ответ, реакция нашей власти и какова реакция парламента на решение Путина, которым он сейчас активизирует российскую экономику, ставя ее на военные рельсы? Что уже сейчас мы делаем и можем делать как ответ агрессору?

У нас мобилизация была объявлена сразу и сразу были поставлены задачи, в частности, верховным главнокомандующим, именно по работе нашего оборонно-промышленного комплекса в соответствии с его способностями. Ремонт техники, восстановление, производство, все, что мы можем. Этот процесс уже отлажен в той или иной степени, насколько позволяют наши возможности. Все-таки основным для нас является импорт, поставки техники от наших партнеров, потому что либо старое выходит из строя, либо проблемы с боеприпасами советских образцов. Основное, я считаю, это дипломатическая работа и работа с партнерами именно по обеспечению нас и реакция на то, что мы им говорим.

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Реакция должна быть одна: обращение к нашим партнерам министра иностранных дел, президента или людей, определенных им, министра обороны или главкома о пересмотре возможностей Российской Федерации и в соответствии с их новыми планами по мобилизации и изготовлению оружия новых поставок в Украину для того, чтобы как минимум удерживать паритет. Я уверен, что Россия не просто мобилизует 300 тысяч военных, чтобы удерживать те территории, которые уже оккупировала. А для того, чтобы продолжать давление на Украину, продолжать наступление.

Многие думают, что на тех рубежах, которые есть, остановились и все, и теперь, возможно, будет такое замораживание [войны], как на Донбассе. По моему мнению, такого не будет: мы этого не должны допустить, и Россия не хочет на этих рубежах останавливаться. Им нужно больше, потому что даже политически они сейчас много теряют, озвученных целей и цели операции не достигли ни одной, теперь объявили мобилизацию, которую не планировали проводить. Мы видим, какие процессы сейчас начинают происходить, надеюсь, они будут продолжаться внутри страны, те митинги, которые сейчас есть. России нужны победы, а нам нужно сделать так, чтобы у них продолжались поражения.

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