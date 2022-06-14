Зеленский объяснил, зачем Украина озвучила количество потерь на фронте 14 июня, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина раскрыла количество потерь на востоке, чтобы люди знали правду о полномасштабной войне, развязанной Россией.

В интервью Die Zeit, опубликованном во вторник, 14 июня, глава государства заявил, что мир должен знать правду о том, какую войну на уничтожение Россия ведет против Украины.



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«Не волнуйтесь. Мы сильные [на вопрос о том, не боится ли Зеленский потерять поддержку после озвучивания потерь]. Я также хочу, чтобы Запад знал, что мы чувствуем, когда снова и снова видим, как задерживается передача необходимых оборонительного вооружения. Если бы мы получили все современное вооружение, которое запрашивали у наших партнеров, мы могли бы спасти много жизней», — добавил Зеленский.

На вопрос интервьюера, «как долго сможет продержаться» Украина, президент ответил:

«Мы продержимся столько, сколько нужно. Поначалу многие наблюдатели по всему миру считали, что российская армия захлестнет нас в мгновение ока. Мы выстояли. Цена этого невероятно высока. Конечно, мы хотим защитить наш народ, сохранить независимость, освободить нашу страну от захватчиков. Мы ни на кого не нападали. Но эта война касается не только Украины».

1 июня Владимир Зеленский заявил, что на фронте каждый день гибнут 60—100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

Советник главы ОП Михаил Подоляк 9 июня сказал, что потери защитников Украины составляют от 100 до 200 человек в день, и одна из главных причин — отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

По словам Зеленского, несмотря на более чем 2,5 тыс. километров фронта и значительное преимущество врага в количестве техники и живой силы на Донбассе, стратегическая инициатива сейчас за Украиной.

Советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что потери России значительно превышают украинские. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 32 500 человек личного состава.

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