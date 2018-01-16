Мир через мощь. Порошенко поблагодарил США за решение предоставить оружие

Петр Порошенко: Мы благодарны за подход "мир через мощь"

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты Америки за решение предоставить оборонительное вооружение.

Об этом он заявил во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что оборонная помощь от американского правительства будет предоставлена Киеву бесплатно.

"Мы благодарны за подход "мир через мощь" и, соответственно, решение о предоставлении Украине оборонного летального оружия, а также скоординированные шаги в целях реализации инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе", - сказал Порошенко.

По словам президента, Украина также высоко ценит твердую позицию США относительно трансатлантического единства и солидарности с украинским государством, в том числе относительно политики санкций.

"Они являются наиболее действенным и цивилизованным ответом агрессивной России", - отметил Порошенко.

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