Минздрав потребовал от России допустить украинских и международных врачей к политзаключенным

Министерство здравоохранения Украины обратилось к министру иностранных дел РФ и министру здравоохранения РФ с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в Twitter, опубликовав соответствующее письмо.

"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины с целью оценки их состояния здоровья", - говорится в письме.

Напомним, 14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации.

Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.

31 мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.