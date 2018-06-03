Минздрав потребовал от России допустить украинских и международных врачей к политзаключенным

Министерство здравоохранения Украины обратилось к министру иностранных дел РФ и министру здравоохранения РФ с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.
Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в Twitter, опубликовав соответствующее письмо.
"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины с целью оценки их состояния здоровья", - говорится в письме.
Обратились к РФ с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенных. Совместно с @PavloKlimkin напоминаем мира что #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeBalukh #FreeKolchenko pic.twitter.com/Hbq89RqdqR- Ульяна Супрун (@usuprun) 3 июня 2018 г.
Напомним, 14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации.
Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.
31 мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
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