Марк Мэнсон
Умные люди и глупые поступки. Как развить в себе эмоциональный интеллект
Иван Яковина
21 мая: В Крыму ищут сторонников независимости
Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Минздрав работает в штатном режиме — Супрун

20 мая, 19:34
482
Цей матеріал також доступний українською
Минздрав работает в штатном режиме — Супрун - фото

Министерство здравоохранения Украины

Ульяна Супрун

Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме, несмотря на заявление главы правительства Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Нам к статусу и.о. не привыкать... Подкорректируем наши планы и обязательно о них всех сообщим», - отметила руководительница Минздрава.

При этом Супрун рекомендует украинцам меньше читать новостей и переживать.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

До объявления отставки Гройсмана руководительница Минздрава заявляла, что не планирует уходить со своего поста, поскольку решение об отставке правительства остается в компетенции премьера.

Теги:   Уляна Супрун Минздрав Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Страны

Вчера, 05:18

img
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Футбол

Вчера, 23:43

img
Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео
Политика

Вчера, 12:20

img
Климкин: Потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86054
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31192
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26775