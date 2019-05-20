Минздрав работает в штатном режиме — Супрун
Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме, несмотря на заявление главы правительства Владимира Гройсмана об отставке.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
«Нам к статусу и.о. не привыкать... Подкорректируем наши планы и обязательно о них всех сообщим», - отметила руководительница Минздрава.
При этом Супрун рекомендует украинцам меньше читать новостей и переживать.
Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.
До объявления отставки Гройсмана руководительница Минздрава заявляла, что не планирует уходить со своего поста, поскольку решение об отставке правительства остается в компетенции премьера.