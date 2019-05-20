Минздрав работает в штатном режиме — Супрун 20 мая, 19:34 482 Цей матеріал також доступний українською Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме, несмотря на заявление главы правительства Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Нам к статусу и.о. не привыкать... Подкорректируем наши планы и обязательно о них всех сообщим», - отметила руководительница Минздрава.

При этом Супрун рекомендует украинцам меньше читать новостей и переживать.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

До объявления отставки Гройсмана руководительница Минздрава заявляла, что не планирует уходить со своего поста, поскольку решение об отставке правительства остается в компетенции премьера.