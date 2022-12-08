Минюст США выдвинул обвинение экс-нардепу Андрею Деркачу, ему грозит до 30 лет заключения 8 декабря, 02:33 Андрей Деркач (Фото:slovoidilo/Twitter)

Министерство юстиции США предъявило обвинение бывшему народному депутату Андрею Деркачу в банковском мошенничестве и отмывании денег.



Минюст сообщил, что федеральный суд Бруклина обнародовал обвинительное заключение по семи пунктам:

обвинение в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях ( IEEPA);

IEEPA); заговоре в целях банковского мошенничества;

заговоре в целях отмывания денег;

по четырем пунктам отмывания денег в связи с покупкой и обслуживанием двух кондоминиумов в Беверли-Хиллз, Калифорния.

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Отмечается, что Деркач приобрел недвижимость в нарушение новых санкций США, введенных ранее в этом году, и скрывал свою заинтересованность в сделках.

В Минюсте сообщили, что Деркач остается на свободе. Ему грозит до 30 лет тюрьмы в случае решения суда.

В июне СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.

По данным следствия, Деркач «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».

Сообщалось, что Деркач за период 2019—2022 годов получил по меньшей мере $567 тысяч от российских правоохранительных и разведывательных органов за подрывную деятельность против Украины.



В сентябре Деркачу было сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно, после чего объявили в розыск.