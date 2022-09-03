Закон о деолигархизации. Минюст будет проверять репутацию покупателей СМИ
Денис Малюська (Фото:Минюст)
Министерство юстиции Украины будет проверять деловую репутацию потенциальных покупателей СМИ, чтобы определить, отвечают ли они требованиям закона о деолигархизации.
Об этом ведомство сообщает в Facebook.
Во время заседания Кабмина соответствующие изменения были внесены в положение о Минюсте. Теперь министерство будет проводить проверку деловой репутации покупателя или потенциального покупателя СМИ.
«То есть будет предоставляться оценка информации об обнаружении соответствия или несоответствия указанного лица требованиям Закона о деолигархизации», — пояснили там.
В дальнейшем результаты проверки будут присылать Совету национальной безопасности и обороны Украины и будут сообщать самому покупателю медиа.
Закон об олигархах вступил в силу 7 мая, а 29 июня президент Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о реестре олигархов.
Согласно законопроекту, решение о признании личности олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны. Также этот орган будет вести реестр. Олигархам запретят вносить вклады для поддержки политических партий и покупать объекты крупной приватизации. 12 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что реестр олигархов уже готов, однако еще не было решения, чтобы кого-то туда вносить.
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