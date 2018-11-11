МинВОТ призвал украинцев игнорировать "выборы" в ОРДЛО и российские манипуляции

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннего перемещенных лиц призвало граждан Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора. Об этом сообщают в пресс-центре МинВОТ.

В министерстве отметили, что согласно комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусмотрено исключительно на местном уровне при условии соблюдения украинского законодательства, соответствующих демократическим стандартам ОБСЕ и обеспечения максимальной прозрачности.

"По своей сути имплементация Минских договоренностей призвана восстановить конституционный строй Украины, в котором нет места незаконным вооруженным формированием (НЗФ), управляемым кремлевской властью", – говорится в сообщении.

Как заявляют в МинВОТ, проведение "выборов" ставит под сомнение общее, прямое, равное волеизъявления народа Украины. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, находятся в информационной изоляции и испытывают давление со стороны государства-агрессора по принятию решения об участии в навязанных незаконных выборах.

"Мы надеемся, что несокрушимость духа, верность и преданность общечеловеческим ценностям демократического мира, поможет вам сделать выбор в пользу мира, к которому мы все стремимся", – отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что утром 11 листопала в ОРДЛО начались фейковые выборы.

Так называемые выборы в ОРДЛО прокомментировали в МИД Канады. Кроме того, о том, кто получит выгоду от "выборов", рассказали США.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковый выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилин в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.