МинВОТ: Оккупированный Донецк "проваливается" под землю

Министр по вопросам временно оккупированных территории Вадим Черныш заявил, что на территории оккупированного Донецкая спутники зафиксировали проседание почвы на 20-25 сантиметров.

Министр отметил, что, по словам экспертов, это связано с тем, что шахтная вода не откачивается и нет отлива воды, сообщает Укринформ.

"Это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - отметил Черныш.

Он также добавил, что на востоке Украины есть около 200 объектов, которые несут риски для местного населения.