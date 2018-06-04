04 июня 2018, понедельник

МинВОТ: Оккупированный Донецк "проваливается" под землю

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Спутники зафиксировали проседание грунта на территории оккупированного Донецкая

Спутники зафиксировали проседание грунта на территории оккупированного Донецкая

Министр по вопросам временно оккупированных территории Вадим Черныш заявил, что на территории оккупированного Донецкая спутники зафиксировали проседание почвы на 20-25 сантиметров.

Министр отметил, что, по словам экспертов, это связано с тем, что шахтная вода не откачивается и нет отлива воды, сообщает Укринформ.

"Это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - отметил Черныш.

Он также добавил, что на востоке Украины есть около 200 объектов, которые несут риски для местного населения.

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