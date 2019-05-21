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Минские переговоры по Донбассу перенесли на июнь

Вчера, 16:42
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Минские переговоры по Донбассу перенесли на июнь - фото

BelarusMID/Twitter

Встреча Трехсторонней контактной группы состоится 5 июня

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на июнь.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

«Согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 года», — говорится в заявлении.

Ранее встреча ТКГ по Донбассу планировалась на среду, 22 мая.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

Теги:   Контактная группа Минск Минские переговоры Донбасс

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