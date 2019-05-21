Минские переговоры по Донбассу перенесли на июнь
Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на июнь.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных
дел Беларуси.
«Согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 года», — говорится в заявлении.
Ранее встреча ТКГ по Донбассу планировалась на среду, 22 мая.
Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина
Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного
президента по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной
подгруппе в Минске.