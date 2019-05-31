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Минская площадка возобновит свою работу 5 июня — Климкин

31 мая, 20:07
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Минская площадка возобновит свою работу 5 июня — Климкин - фото

Кадр видео Радио НВ via YouTube

Климкин: Зеленский представит новых переговорщиков на следующей неделе

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью Радио НВ, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня.

«Минская площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти», — заявил он.

Климкин добавил, что на следующей неделе президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины.

«Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые», — отметил он.

Напомним, 16 мая эксперты президента Владимира Зеленского встретились с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. В этот же день вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

23 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что пророссийский политик, председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За життя Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах во время диалога с Россией. Он добавил, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны. На следующий день Медведчук заявил, что выходит из переговорного процесса.

Теги:   Радио НВ Владимир Зеленский Контактная группа Переговоры в Минске Павел Климкин

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