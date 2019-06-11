Минрегионстрой предлагает перенести АП в промзону Киева Сегодня, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Dimant / Wikipedia Вид на промзону Теличка Dimant / Wikipedia

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предложили перенести Администрацию президента и весь правительственный квартал в промзону Теличка в Киеве.

По словам замминистра Льва Парцхаладзе, президенту Украины Владимиру Зеленскому «обязательно предложат» проект строительства административного и делового квартала Киев Сити на территории промзоны Теличка, в рамках которого из центра столицы будет перенесено около 1 млн кв. м административных помещений.

«Я считаю, что это должен быть один из символов изменений в стране», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, переезд правительственного квартала в Киев Сити поможет разгрузить центр Киева, а освободившиеся помещения — продать под отели, культурные центры, жилье.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

Спикер Зеленского заявила, что АП хотят перенести подальше от центра, но в то же время среди всех вариантов рассматривается и Украинский дом.