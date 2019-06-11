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Минрегионстрой предлагает перенести АП в промзону Киева

Сегодня, 18:02
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Минрегионстрой предлагает перенести АП в промзону Киева - фото

Dimant / Wikipedia

Вид на промзону Теличка

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предложили перенести Администрацию президента и весь правительственный квартал в промзону Теличка в Киеве.

По словам замминистра Льва Парцхаладзе, президенту Украины Владимиру Зеленскому «обязательно предложат» проект строительства административного и делового квартала Киев Сити на территории промзоны Теличка, в рамках которого из центра столицы будет перенесено около 1 млн кв. м административных помещений.

«Я считаю, что это должен быть один из символов изменений в стране», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По его словам, переезд правительственного квартала в Киев Сити поможет разгрузить центр Киева, а освободившиеся помещения — продать под отели, культурные центры, жилье.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

Спикер Зеленского заявила, что АП хотят перенести подальше от центра, но в то же время среди всех вариантов рассматривается и Украинский дом.

Теги:   Киев Владимир Зеленский Минрегион Лев Парцхаладзе Администрация президента Украины

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