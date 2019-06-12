Минобразования: Учреждения будут самостоятельно принимать решения о новом правописании Сегодня, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Pexels/pixabay.com 22 мая Кабмин одобрил новую редакцию Украинского правописания Pexels/pixabay.com

Во время переходного периода для новой редакции украинского правописания учреждения самостоятельно принимают решения об использовании его норм.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает Укринформ.

В ведомстве отметили, что с 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания, однако сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию.

«Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон», — сказано в сообщении.

Напомним, 22 мая Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию Украинского правописания.

Украинское правописание в новой редакции разработано специалистами Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Оно должно заменить редакцию от 1992 года.