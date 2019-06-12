Нина Хрущева
Зачем России объятия Китая?
Георгий Тука
О болезненной и грязной теме
Питер Дикинсон
Мистер Zelenskyy. Что не так со статусом Украины в мире
Дарон Аджемоглу
Почему всеобщий базовый доход — это плохая идея
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Минобразования: Учреждения будут самостоятельно принимать решения о новом правописании

Сегодня, 17:36
Цей матеріал також доступний українською
Минобразования: Учреждения будут самостоятельно принимать решения о новом правописании - фото

Pexels/pixabay.com

22 мая Кабмин одобрил новую редакцию Украинского правописания

Во время переходного периода для новой редакции украинского правописания учреждения самостоятельно принимают решения об использовании его норм.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает Укринформ.

В ведомстве отметили, что с 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания, однако сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию.

Читайте также:

Феминитивы и экспансия Ґ. Что изменилось в новой редакции Украинского правописания

«Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон», — сказано в сообщении.

Напомним, 22 мая Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию Украинского правописания.

Украинское правописание в новой редакции разработано специалистами Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Оно должно заменить редакцию от 1992 года.

Теги:   Минобразования Украинское правописание

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:25

img
Определился соперник молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира
Компании/Рынки

Сегодня, 09:45

img
Что такое новый рынок электроэнергии и почему его хочет отложить президент Зеленский
Политика

Вчера, 21:01

img
Омбудсмены Украины и РФ договорились создать рабочую группу по освобождению всех осужденных

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
31267
Политика

Вчера, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
19891
Политика

Вчера, 20:15

img
Дочь нового главы Службы внешней разведки Бухарева за год получила от отца подарков на 15 миллионов гривен
12976

Новости Одессы

img
Одесситов приглашают на Borjomi Fest (общество)
img
Новый одесский "Макдоналдс" построят возле автовокзала
img
Активистский гешефт: ради высотки возле "Олимпийца" снесут старинный особняк Маврокордато (фото)