Минобороны закупило одежду для военных, которая во время доставки подорожала втрое — расследование ZN.UA 11 августа, 03:26 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратинский)

Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали, говорится в расследовании ZN.UA.

Журналисты утверждают, что получили в распоряжение пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от турецкой фирмы Vector avia hava araçlari, с которой Минобороны заключило соглашение.



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Из документов следует, что 4900 курток (и штанов), которые в одном документе указываются общей стоимостью 142 тысячи долларов, впоследствии указываются с ценой 421 тысяча долларов. Цена за «камуфляжные» куртки с 29 долларов за штуку выросла до 86 долларов за «зимние воздухозащитные» куртки.

Издание заявляет, что турецкая Vector avia hava araçlari принадлежит украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

В судебном реестре есть данные об уголовном производстве по этой одежде. В постановлении Голосеевского райсуда отмечается: директор турецкой фирмы поставил ветровлагозащитные зимние куртки и брюки, которые не соответствовали ни техническим условиям, ни техническому описанию к договору. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сделал вывод, что их нельзя использовать по целевому назначению.

По данным издания, которое ссылается на «офицеров из таможенного фронта Украины», эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

Зимняя одежда, которая ехала в Украину по другому договору, пересекала границу в Молдове с документами по 27 500 долларов за партию, а границу в Украине — уже за 367 500 долларов, отмечает ZN.UA. Более того, журналисты нашли куртки из этой партии, выставленные на продажу на OLX.

Журналисты заявляют, что Минобороны также втридорога покупало шлемы для бойцов. Причем товар, который по документам значился как шлемы PASGT производства США с уровнем защиты NIJ ІІІА, оказался шлемами с более низким уровнем защиты — NIJ 2.

Кроме того, ZN.UA указывает, что имеет копию контракта на закупку сухпайков прошлой весной. Тогда Минобороны заказало у киевской фирмы ООО «Танос Технолоджи» один миллион вегетарианских сухпайков из Турции на 430 миллионов гривен. В начальной версии был подогреватель пищи, но он исчез, а взамен в состав сухпайка внесли куриный паштет.

Издание подсчитало, что на куриный паштет, печенье, кофе в стиках и одноразовую посуду, которые добавили, приходилось 248 гривен. Это дороже, чем в магазинах.

По данным ZN.UA, следователи СБУ получили доступ к сухпайкам, привезенным Танос Технолоджи. Оказалось, что они упакованы в картонные коробки с надписью Восстанавливайся, Украина. Мы верим в лечебную силу любви и поддержки с логотипом Legurme. Известно, что продукты этого бренда и ее материнской фирмы раздавали благотворительные организации.

Пока Министерство обороны Украины публично не реагировало на это расследование.