Минобороны закупило миллион некачественных продуктовых наборов для ВСУ — прокуратура 1 сентября, 17:06 Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн гривен (Фото:mil.gov.ua)

Министерство обороны закупило миллион некачественных продуктовых наборов для военных ВСУ, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В Telegram ведомство сообщило, что прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом.

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«Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн гривен», — подчеркнули в прокуратуре.

Сообщается, что Минобороны заключило дополнительный договор о закупке продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают надлежащее удовлетворение их потребностей.

Прокуратура утверждает, что это соглашение подтверждает факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции.

«Судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения в договор состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства», — добавили в сообщении.

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку, а на его место подадут кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.