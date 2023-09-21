Более 3 млн евро. Минобороны выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика бронежилетов 21 сентября, 19:48 Закупки оружия Министерством обороны — черный сундук, — Каленюк, ЦПК (Фото:mil.gov.ua)

Министерство обороны Украины выиграло спор в международном арбитраже на сумму более 3 млн евро, который касался поставок некачественных бронежилетов для ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, договор на поставку бронежилетов заключили с иностранным поставщиком в 2022 году. Украинское оборонное ведомство вовремя оплатило товар и выполнило все обязательства по договору, но поставщик несколько раз предлагал бронежилеты, которые не подходили по качеству и не соответствовали утвержденному образцу.

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Министерство обороны отказалось от некачественного товара и потребовало от поставщика вернуть его стоимость и оплатить штрафные санкции. Юридическая служба ведомства в марте 2023 года обратилась в международный арбитраж с иском о взыскании стоимости непоставленного товара, штрафных санкций и процентов годовых.

Арбитраж рассматривал спор около полугода и решил взыскать с поставщика в пользу Минобороны полную стоимость товара, штрафные санкции и проценты годовых на сумму более 3 млн евро, а также арбитражный сбор.

В августе в Минобороны Украины сообщали, что выиграли международный арбитраж против иностранного поставщика на сумму более 2,2 миллиона евро — спор касался договора на поставку налокотников и наколенников Силам обороны.

Издание УП в конце августа опубликовало расследование о том, что Минобороны с апреля 2022 года заключило по меньшей мере семь контрактов с малоизвестной польской фирмой Alfa на поставки снарядов и амуниции для украинских военных, часть из которых были сорваны.

Тогдашний министр обороны Алексей Резников после этого сказал, что фирма или выполнит обещанные поставки, или вернет предоплату.