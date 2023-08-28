Политолог спрогнозировал отставку Резникова «в очень короткий период» 28 августа, 18:47 По мнению Алексея Кошеля, Алексея Резникова уволят, потому что Владимир Зеленский и его команда хотят отмежеваться от коррупционных скандалов в Минобороны (Фото:mil.gov.ua)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV спрогнозировал отставку министра обороны Алексея Резникова «в очень короткий период».

Как отметил Кошель в эфире Radio NV Владимир Зеленский и его команда стремятся отмежеваться от коррупционных скандалов в Министерстве обороны.

«Сказать: нет, это не мы. Это они, это совсем другие. И поэтому, я думаю, что эта история получит быстрое продолжение. Очевидно, мы увидим в очень короткий период времени отставку Резникова, решение о его отставке. Очевидно, что мы можем увидеть в очень короткий период времени назначение нового министра обороны. И, возможно, кучу других пиар-мероприятий», — сказал политолог.

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Ранее министр обороны Алексей Резников предложил пари журналисту УП Михаилу Ткачу и народному депутату, главе антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной. Если куртки для ВСУ, из-за которых возник недавний скандал, окажутся не летними, а зимними, Ткач должен оставить журналистику, а Радина — Верховную Раду. Ткач, в свою очередь, предложил Резникову заключать не пари, а договора о закупках по рыночным ценам и не с родственниками депутатов Слуги народа. Депутат посоветовала министру до 09:00 часов 28 августа опровергнуть, что племянник депутата оборонного комитета Геннадия Касая был совладельцем компании, которая поставляла эти куртки, а также что Минобороны уплатило за куртки втрое дороже, чем было указано в документе с турецкой стороны. Радина считает, что Резников должен либо опровергнуть эти обвинения, либо покинуть свой пост.

После этого Резников заявил, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач «не приняли его вызов». По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток на летние были неправдой.

«Каждая куртка стоила $86. Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1072 гривни) — я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины», — сказал также министр обороны.

23 августа Зеленский, отвечая на вопрос о возможности отставки Резникова, заявил, что будет комментировать кадровые решения только после того, как подпишет соответствующие указы.

10 августа Украинская правда со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны.

Рассматриваются как минимум два кандидата. Первый — это вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Отставка Резникова уже обсуждалась в начале февраля этого года на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Но уже вскоре глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своей должности. Министр на фоне слухов об отставке поблагодарил за конструктивную критику и анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.