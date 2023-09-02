Минобороны требует возмещение в 450 млн грн от поставщика некачественных сухпаев

2 сентября, 20:25
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Минобороны требует возмещение в 450 млн грн за некачественные сухпаи (Фото:Минобороны)

Минобороны требует возмещение в 450 млн грн за некачественные сухпаи (Фото:Минобороны)

Минобороны подало иск в суд с требованием взыскания более 456 млн грн с недобросовестного поставщика сухпаев для армии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Договор с этой частной компанией Минобороны заключило еще в марте 2022 года — через 3 недели от начала полномасштабного вторжения — для обеспечения Киевского гарнизона.

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В Минобороны заявляют, что компания неоднократно нарушила условия договора, из-за чего в декабре 2022 года МО подало иск к предприятию о взыскании предоплаты и пени на общую сумму 456,66 млн грн. Из них 430 млн — сумма договора, 26,66 млн — пеня.

9 января 2023 года Хозяйственный суд Киева принял решение об аресте счетов компании. В феврале к делу был привлечен Офис генпрокурора.

1 сентября 2023 года суд удовлетворил требования о расторжении дополнительного соглашения с поставщиком.

6 сентября запланировано рассмотрение иска министерства к компании по основному договору.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Госзакупки Министерство обороны Украины Продовольствие Обеспечение армии Суд Алексей Резников

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