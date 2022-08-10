В Минобороны будет создан Единый инфоцентр для распространения военной информации — Ермак

10 августа, 16:50
Андрей Ермак заявил, что это необходимо для улучшения коммуницирования с общественностью (Фото:ОПУ)

Андрей Ермак заявил, что это необходимо для улучшения коммуницирования с общественностью (Фото:ОПУ)

Для более скоординированного распространения военной информации в Министерстве обороны будет создан Единый информационный центр.

Об этом в среду, 10 августа, в интервью Интерфакс-Украина сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Насколько мне известно, было принято решение о создании Единого инфоцентра Министерства обороны, который будет относительно всего, что касается военной информации, аккумулировать и централизованно коммуницировать», — пояснил он.

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Руководитель ОПУ настаивает, что такой шаг является логичным и необходимым для того, чтобы иностранные партнеры смогли получать всю необходимую информацию и ответы на интересующие их вопросы.

Что же касается сообщений о якобы непрозрачности схем использования Украиной поставляемого ей западных вооружений то, как объяснил Ермак, все это обусловлено «российского влияния».

Такого же мнения он и о заявлениях американской конгрессвумен Виктории Спартц, считающей его агентом Кремля.

По ее словам, Ермак является «угрозой национальной безопасности Украины».

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В связи с этим Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с официальным письмом, в котором призвала проверить возможные связи главы ОПУ с РФ.

«Поэтому важно, чтобы коммуникация была своевременной и люди получали все необходимые ответы на вопросы … Пропагандистская машина РФ будет продолжать работать. Необходимо профессионально этому противостоять. Думаю, мы сегодня делаем все, чтобы так оно и было», — заверил Ермак.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Вооружение Коммуникация Офис президента Украины Андрей Ермак Виктория Спартц Война России против Украины

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