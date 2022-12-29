Подоляк прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что у россиян якобы «никогда не закончатся Калибры» 29 декабря, 16:24 Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Минобороны РФ после очередного массированного обстрела Украины заявило, что у оккупационных войск якобы «никогда не закончатся Калибры». Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал заявления страны-агрессора.

«Почему нужен спецтрибунал по России? Хотя бы для того, чтобы члены всех «отвратительных восьмерок», включая Минобороны России, ответили за радостные крики «у нас, россиян, никогда не закончатся «Калибры», чтобы убивать граждан другой страны», — написал он в Twitter.

Видео дня

Подоляк добавил, что государство «геноцидного типа» должно заплатить за свои преступления.

Утром 29 декабря российские оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. ВСУ удалось ликвидировать 54 из 69 российских ракет.

Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

26 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела. Он подчеркивал, что промышленность РФ не способна покрыть то количество ракет, которое они тратят.